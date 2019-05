Gilets jaunes "nassés" par les forces de l'ordre : cette pratique est-elle légale dans les manifs ?

Si en France, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - les deux plus hautes juridictions de notre pays - n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer sur la technique de la nasse, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a validé ce dispositif. Les juges de Strasbourg se sont exprimés sur des faits remontant au 1er Mai 2001 à Londres. Les policiers ont décidé de maintenir des centaines de manifestants "afin de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens". Les policiers ont ensuite procédé à des fouilles et contrôles d’identité et personne n'a pas pu sortir avant plusieurs heures.





Dans une décision rendue en 2012, la CEDH n'a pas jugé la technique de la nasse contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme. Les plaignants se référaient à l'article 5 relatif au droit à la liberté et à la sûreté. Toutefois, les juges rappellent dans cet arrêt que "les autorités nationales doivent se garder d’avoir recours à des mesures de contrôle des foules afin, directement ou indirectement, d’étouffer ou de décourager des mouvements de protestation."