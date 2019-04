Gilets jaunes : pourquoi les enfants d'un manifestant ont fait l'objet d'un placement provisoire

La justice, de son côté, trouve la ficelle un peu grosse : l'Etat, les renseignements territoriaux, la DGSI, auraient-ils vraiment besoin de quelques policiers du commissariat de Belfort pour renverser une litière et une poubelle et faire croire que des enfants vivent dans des conditions d'insalubrité ? nous demande-t-on à demi-mot. "Le parquet de Belfort n’est pas instrumentalisé par le vilain Etat jacobin", souligne le procureur. "Contrairement à ce qui a été dit par la famille de M. Le Bris - qui n’était pas présente au moment de la perquisition -, les désordres et conditions d’éducations manifestement carencées étaient antérieurs à l’arrivée des policiers".





"Il se trouve que M. Le Bris est Gilet jaune, mais ce n'est pas ce que je lui reproche", insiste Eric Plantier. Et d'ajouter : "Je ne savais pas qu’il était indépendantiste avant de lire les interviews de M. Le Bris, le père de Jonathan. Et même s'il l'est, ce n'est pas une infraction." Le trentenaire était par ailleurs inconnu des services de police.