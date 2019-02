Gilets jaunes : sur LCI, la colère contre Eric Drouet d'une des organisatrices de la manifestation

Rappelant que la majorité des Gilets jaunes sont "contre la violence", Sophie Tissier a critiqué la présence de forces de l'ordre en tête de cortège samedi : "mettre des CRS en tête de cortège, c'est en fait pour les plus virulents un appel à la violence, une provocation." Et d'insister : "ce sont des personnes qui n'ont plus de raison, qui sont tellement révoltées par ce qu'on vit dans notre société qu'elles ont basculé."





Expliquant que ça fait des semaines qu'elle "essaye de dialoguer avec Eric Drouet, Maxime Nicolle, avec toute la France en colère (Ndlr : groupe Facebook)", Sophie Tissier a estimé que "ce qu'il se passe aujourd'hui c'est qu'au sein du mouvement 'La France en colère' refuse d'organiser correctement les manifestations".





"Eric Drouet écoute, fait des sondages mais il n'y pas de débat réellement et on va dire que c'est pas les Gilets jaunes les plus raisonnables qui répondent à ses sondages", a-t-elle regretté, ajoutant que ce dernier "est instrumentalisé par les plus virulents". Elle a notamment dénoncé que ce leader des Gilets jaunes ait appelé, samedi, à se rendre à l'Arc de Triomphe qui figurait précisément sur l'itinéraire de la manifestation déclarée.