Un an de Gilets jaunes : trois questions sur ce monument dégradé par des casseurs samedi ?

La fête d'anniversaire a été ternie. Alors que Gilets jaunes ambitionnaient de donner un second souffle à leur mouvement de contestation sociale à l'occasion de leur premier anniversaire, la journée du 16 novembre 2019 a été marquée par le retour d'une forme de chaos dans certains quartiers de la capitale. En particulier dans le 13e arrondissement de Paris où la place d'Italie a été le théâtre de dégradations et d'accrochages violents avec les forces de l'ordre.

Samedi après-midi, plusieurs individus se sont attaqués à la statue du maréchal Alphonse Juin, située au centre de la place d'Italie, là où les Gilets jaunes devaient se rassembler ce samedi à 14 heures pour marquer le premier anniversaire de leur mouvement. Si des tensions sont rapidement survenues dans ce quartier de la capitale, certains manifestants, le visage masqué et munis de barres métalliques, ont détruit les plaques commémoratives en marbre installées sous la statue en bronze du Maréchal Juin.

Le maréchal Juin est décédé le 27 janvier 1967. Seize ans plus tard, en 1983, étaient construites à Paris la statue et la plaque commémorative pour lui rendre d'hommage. Le lieu s'avère ainsi logiquement choisi en référence à ses batailles.

Cette stèle se révèle un hommage au maréchal Alphonse Juin qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, se trouvait à la demande du général de Gaulle, à la tête du corps expéditionnaire français en Italie pour permettre aux Alliés de reprendre le territoire de la France métropolitaine et qui fut le vainqueur de Garigliano, bataille décisive du 13 mai 1944 permettant ensuite l'offensive des Alliés sur Rome.

La détérioration de cette stèle a provoqué de vives réactions pour condamner cet acte. Pour la ministre des Armées, Florence Parly, "détruire ce qui nous rassemble traduit un manque criant de sens et de respect".

Pour le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, interrogé ce dimanche sur Europe 1, "[les casseurs] ne s'en prennent pas au monument du maréchal Juin, ils fabriquent des armes. Ils cassent les plaques de marbre parce qu'ils ont bien conscience qu'elles sont dangereuses et ils s'en servent comme des projectiles contre nos forces de sécurité (...) Ce sont aussi des imbéciles, on peut être à la fois imbécile, brute et voyou".