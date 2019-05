Gironde : des hélicoptères pour réchauffer l'air ambiant

La température reste élevée dans certains départements et l'agriculture en pâtit. À Margaux-Cantenac, en Gironde, certains viticulteurs ont utilisé les grands moyens. À la levée du jour de ce 6 mai 2019, trois hélicoptères ont survolé 110 hectares de vignes d'un domaine viticole pour faire descendre l'air chaud vers le sol, afin de rééquilibrer la température. Une opération délicate de quadrillage de vignes à seulement quinze à vingt mètres d'altitude.



