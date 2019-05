Gironde : les écoliers relèvent le défi de passer dix jours "sans écran"

À Créon, en Gironde, 2 000 écoliers ont relevé un défi des plus originaux. Il s'agit de se passer des écrans pendants dix jours. Les enseignants veulent les sensibiliser à changer leurs habitudes. Les élèves apprécient particulièrement le défi tout comme leurs parents. Non seulement, ils y prennent du plaisir, mais ils savourent aussi le fait d'interagir réellement avec leurs camarades.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.