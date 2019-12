Glissement de terrain à Sospel : l'ouverture d'une piste à travers la montagne met fin à l'isolement du village

Le 14 avril 2018, un glissement de terrain avait emporté la route qui mène aux hameaux de Sainte-Sabine et de Béroulf, à Sospel, dans les Alpes-Maritimes. Ces lieux n'étaient depuis accessibles qu'à pied. C'est terminé : les habitants peuvent désormais rouler de nouveau grâce à l'ouverture d'une piste de secours à travers la montagne. Si pour certains, c'est annonceur d'une vie normale, d'autres sont plus critiques. Ils voient la dangerosité de cette route faite de chaux et de terre.