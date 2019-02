"Grâce à Dieu" : tout comprendre à la polémique autour du film de François Ozon

Si François Ozon assure ne pas avoir mis la focale sur l'aspect judiciaire du scandale, son film est pourtant aujourd'hui au cœur de démêlés judiciaires : la défense des religieux concernés lui reprochent en effet d'avoir rompu la présomption d'innocence. L'affaire Preynat a beau faire l'actualité depuis 2016, son principal protagoniste n'a pas encore été déclaré coupable par la justice. C'est pour cette raison que le film a été assigné en référé par l'un des avocats du père Preynat, en vue d'obtenir un report de la sortie de son film en France, prévue mercredi prochain. L'audience s'est tenue vendredi, et le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris donnera sa décision lundi 18 février.





Emmanuel Mercinier, l'avocat du père Preynat, s'interroge : "Dans le film, Bernard Preynat est-il présenté comme coupable ? Assurément oui. Or mon client est placé sous le statut de témoin assisté pour les faits de viol. A-t-il été jugé coupable par la justice ? Non." En face, la défense de la production du film rétorque qu'il est bel et bien indiqué, dans les crédits du film, que le prêtre bénéficie de la présomption d'innocence.





Autre grief : une ex-membre du diocèse de Lyon, Régine Maire, représentée sous son nom dans le film, a de son côté assigné François Ozon pour qu'il retire son nom du film. L'audience aura lieu lundi matin au tribunal de grande instance de Lyon. Face à ces démêlés judiciaires, la sortie du film pourrait être reportée à la fin de l'année 2019, voire en 2020. Pour le réalisateur, "ce serait une forme de censure".