Grâce aux "Petits Princes", Gabin, atteint d'une maladie génétique, a pu visiter le zoo de la Flèche

JT 13H - Avec l'aide de l'association "Petits Princes", Gabin a pu réaliser son rêve malgré sa maladie : voir les animaux de plus près.

Âgé de cinq ans, Gabin est atteint d'une maladie génétique rare. Accompagné de sa famille et d'un bénévole, il est venu voir les animaux du zoo de la Flèche, dans la Sarthe. Une immersion qui lui a permis d'oublier sa maladie et de se faire de nouveaux amis, des lémuriens. Cette visite a pu se faire grâce à l'association "Petits Princes", qui réalise des rêves d'enfants malades depuis plus de 30 ans.