Grand débat : la boîte à idées du patronat

Le Medef propose ce mardi ses propositions pour le Grand débat. Quelques sujets intéressent particulièrement les chefs d'entreprise comme la fiscalité, plus précisément la fiscalité locale. En effet, cette dernière ne cesse d'augmenter avec plus de 7,3% entre 2013 et 2016. Le patronat réitère également sa requête sur l'allègement de l'impôt sur la transmission. D'autres représentants du Medef proposent de réduire les dépenses publiques. Comment comptent-ils y arriver ? Quid des propositions des autres organisations patronales ?



