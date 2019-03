Grand débat national : comment sont traités les cahiers de doléances ?

La date d'échéance du Grand débat national approche. Les cahiers de doléances ont été admis aux archives départementales, où ils resteront comme une source incomparable pour l'histoire. Ces propositions, associées aux mails et aux autres formes de recommandations, seront traitées par une entreprise parisienne via un logiciel spécifique. Cette dernière s'engage à livrer aux ministres le 5 avril 2019, les arbres de propositions obtenus à partir des diverses analyses et récapitulations.



