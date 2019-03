Grand débat national : en quoi consisterait le "stage de pauvreté" qui divise les élus ?

Est-ce possible de connaître la vie des gens les plus démunis ? Beaucoup d’élus sont pointés du doigt depuis le début du Grand débat national par les Français en ce qu'ils seraient éloignés des préoccupations d’une grande majorité d'entre eux. Des associations de lutte contre la pauvreté ont interpellé le ministre du Logement Julien Denormandie à la tribune du Conseil économique et social. Ils veulent un stage destiné aux élus pour leur faire comprendre ce qu’est vraiment la pauvreté. "On leur explique, mais il faut qu’ils le vivent. S’ils ne le vivent pas, c’est très très difficile de s’en apercevoir et le comprendre", déplore Guy Peta délégué national de l’Armée du salut.