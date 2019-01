Limitation de vitesse à 80km/h : Macron envisage-t-il un recul ?

Depuis plusieurs mois, les automobilistes réclament la fin de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. C'est d'ailleurs une revendication qu'on trouve assez souvent dans les cahiers de doléances. Ce mardi 15 janvier 2019, pour la première fois, Emmanuel Macron s'est dit prêt à des aménagements.



"J'ai été interpellé en plus sur les radars et le 80 km/h. Peut-être que sur ce sujet aussi, par un dialogue plus territorial, on pourrait trouver quelque chose de plus pragmatique, qui serait accepté et qui aurait les mêmes résultats." La mesure avait pourtant été défendue avec grande énergie ces derniers mois par la majorité et l'exécutif, dans le même temps qu'elle mobilisait les premiers Gilets jaunes qui y étaient confrontés. "Si je recule là-dessus, expliquait Emmanuel Macron alors en déplacement, après, c'est fini, on ne fait plus rien." Le président n'était pourtant pas un grand fervent de cette réforme.