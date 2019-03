Grand débat national : que réclament les Français ?

Dans le cadre du Grand débat national, une plateforme a été ouverte permettant à tous d'exprimer leurs attentes et de faire remonter des propositions. Le site a montré que la moitié sud de l'Hexagone a beaucoup participé à ce débat que le nord. On s'est également aperçu que les citadins et les retraités sont les plus actifs contrairement aux jeunes. Mais quelles sont réellement les priorités des Français ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.