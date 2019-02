UFC-Que Choisir soumet douze mesures aux consommateurs pour plus de pouvoir d'achat

L'idée est de dégager les trois propositions les plus urgentes aux yeux des consommateurs. Par le biais d'un vote en ligne, l'UFC-Que Choisir a décidé de contribuer au Grand débat en soumettant aux Français une série de "mesures concrètes" en faveur du pouvoir d'achat. Encadrement des loyers, allongement de la durée de garantie légale des produits, facilitation du changement des assurances santé, réforme de l'apprentissage du permis de conduire... au nombre de douze, elles ont vocation selon l'association de consommateurs à favoriser une "progression durable du pouvoir d'achat de plus de 9 milliards d'euros, soit plus de 320 euros par ménage" chaque année, explique-t-elle dans un communiqué.





"Sans surcoût pour les finances publiques" selon l'UFC, cet ensemble de mesures a pour objectif de faire diminuer les prix en s'attaquant à divers rentes ou dysfonctionnements de marché", et ainsi "doubler l'ampleur des annonces présidentielles, sans peser sur les finances publiques".