Grand format : la colocation se réinvente avec le "coliving"

Un appartement de "coliving" est loué meublé tout équipé, l'électricité et le ménage sont compris, pour environ 650 euros par mois. L'autre contrainte est d'y habiter au moins un mois. Le locataire partagera avec d'autres résidents le salon, la cuisine, mais la chambre est totalement privative comme dans un hôtel. Ce nouveau mode de vie a aussi d'autres atouts, bénéficier des services comme une salle de cinéma ou une salle de sport au sein même de la résidence.



