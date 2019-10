Grand format : la fin de l'écriture ?

JT 20H - Nous sommes nombreux à avoir abandonné l'écriture manuscrite pour le clavier d'ordinateur ou le smartphone. L'écriture à la main est-elle morte ?

Le smartphone et les tablettes ont pris le dessus sur l'écriture manuscrite. C'est l'une des raisons qui peuvent expliquer la détérioration de notre calligraphie. Mais, on peut réussir malgré une écriture imparfaite. Gustave Flaubert avait, paraît-il, beaucoup de mal à se relire. Cela ne l'a pas empêché d'être l'un des plus grands auteurs français.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.