"En ce moment, je ne chauffe pas" : rencontre avec trois mères célibataires et précaires

Aurélie, 44 ans et deux enfants, habite Libourne et est en recherche d'emploi. "Je ne peux pas être malade, il faut être là pour les enfants. En même temps, je ne peux pas me décourager. C'est l'instinct maternel : on y va, on fonce et on se dit qu'il y aura sûrement un jour meilleur." Ancienne assistante commerciale en région parisienne, elle avait atterri en 2016 dans la région, sa situation personnelle lui permettant de s'installer confortablement. Mais son entreprise a déménagé et Aurélie a décliné l'offre de mutation qui lui avait été faite, et n'a jamais retrouvé d'offre correspondant à son profil. Aujourd'hui, elle vit avec le RSA : "Je touche 500 euros, et malgré ça, j'ai reçu une taxe d'habitation à payer de 250 euros, redevance télé incluse. Comment voulez-vous, avec deux enfants, pouvoir payer une telle somme ?"





Hélène, 51 ans, a créé son entreprise dans la vente de légumes, dans le cadre d'un plan de reconversion. Mère de deux étudiantes, elle ne se paie que 600 euros par mois pour l'instant. Elle comprend les Gilets jaunes, mais se contente de les croiser. "Des petits trajets comme ça, j'en fait trois fois par semaine, pour aller chercher des légumes dans une épicerie en vrac." Elle a changé sa manière de consommer pour économiser. "J'allais X fois chez mon boucher en lui demandant : j'ai 20 euros, qu'est-ce que je peux acheter qui me durera deux ou trois jours ?" Montrant ses cagettes de légumes, elle explique : "Ça, ça a été coupé ce matin, les gens vont pouvoir les garder quelques jours et ils seront toujours beaux. Donc on a pas de perte, et si on a pas de perte, on gagne des sous."





