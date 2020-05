VIDÉO - Contrôles, attestations,... : Jean-Baptiste Djebbari détaille l'après-11 mai dans les transports

Avec les écoles, c'est l'autre point sensible du déconfinement à partir de ce lundi 11 mai : comment organiser les transports publics pour permettre aux voyageurs de se déplacer à nouveau sans risquer de réactiver l'épidémie ? Invité du Grand Jury LCI -RTL et Le Figaro, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat aux Transports, a apporté les dernières informations sur les modalités de ce déconfinement dans les transports.

Plus de 1.000 forces de l'ordre vont être mobilisées pour assurer le flux des voyageurs à partir de ce lundi. "Nous sécuriserons et filtrerons plus de 380 stations et gares partout en France" a expliqué le secrétaire d'Etat.

Et pourquoi n'y a-t-il "que" 75 % des métros en Ile-de-France ? Jean-Baptiste Djebbari assure que le réseau RATP sera à "100 % à l'horizon fin du mois de mai". Mais hausse du trafic ne doit pas signifier pour autant trop forte affluence : s'il y a plus de 15 % de voyageurs dans les transports, le maximum recommandé, que faire alors ? "L'impératif est la sécurité des Français qui circulent." "Si nous devons refermer une ligne de métro ou une ligne de bus, nous le ferons." Le dispositif s'adaptera "au fil de l'eau", explique le secrétaire d'Etat.