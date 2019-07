Grand Paris : certains véhicules interdits de circulation

A partir de ce 1er juillet, les voitures critères 4 et 5 ne peuvent plus circuler à Paris, ainsi que dans la majorité des communes aux alentours. Tous les véhicules, même ceux immatriculés dans d'autres régions, sont concernés. Le montant de l'amende est fixé à 68 euros en cas d'infraction. Tous les véhicules diesel mis en circulation avant 2006, les scooters et moto immatriculés avant 2004, mais aussi les poids lourds antérieurs à 2009, sont concernés par cette restriction.



