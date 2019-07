Grands départs : manger ou conduire, il faut choisir

Ce que vous allez manger avant votre départ sur les routes a une incidence sur votre sécurité. Certains aliments ont un effet direct sur vos réflexes et votre vigilance. À titre d'exemple, les traditionnels sandwichs, les steaks frits ou pizza proposés sur les aires d'autoroute, sont des repas difficiles à digérer qui augmentent la somnolence.



