Grêle et chaleur : moins de vin en 2019

Cela pourrait être une des récoltes les plus faibles de ces cinq dernières années. Les vendanges ont démarré ce samedi matin en Champagne. Une date très précoce pour certains, liée à la chaleur inédite de cet été 2019. Désormais, les vignerons doivent s'adapter au changement climatique, et vendanger de plus en plus tôt. Le vin devrait chuter de 12% cette année dans l'Hexagone.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.