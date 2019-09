Les stages de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales, un outil efficace pour lutter contre la récidive ?

"Quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, tous ces hommes sont profondément sexistes." Depuis le début de l’année 2019, Stéphanie Le Gal Gorin organise dans le Morbihan des stages de responsabilisation pour des auteurs de violence conjugales condamnés avec une obligation de mise à l’épreuve, ou repérés pour la première fois pour de tels faits. Organisés sur deux jours, payants, ils sont proposés au parquet de Lorient, qui choisit ensuite de les imposer ou non aux personnes jugées.





"En début de stage, je fais faire à ces hommes des jeux autour des stéréotypes sexistes dont ils sont porteurs. Tout part de là dans les violences conjugales : du sexisme découle la domination, l’incapacité de l’homme à considérer la femme comme son égal, le sentiment que l’autre vous appartient. Je leur compile des séries d’affirmations sur les relations femmes-hommes, sur les tâches domestiques, ou encore au sujet de la contraception… et ils doivent me dire s’ils les partagent ou non" explique la sociologue, qui avait déjà tenu de tels ateliers de 2003 à 2009 dans le Val d’Oise, auprès d’auteurs en sursis et mise à l’épreuve.





Des psychologues interviennent également pour parler des répercussions de la violence sur les victimes, femmes et enfants. Quand certains estiment que "s’ils avaient été trop loin, leur compagne ou leur femme serait partie, il faut leur expliquer les mécanismes qui souvent les poussent à rester".