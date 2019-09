De l’importance des groupes de parole pour les femmes victimes de violences

"Dans ces groupes de parole, je prends toujours soin d’expliquer aux victimes pourquoi elles n’ont pas crié quand on les a battues, pourquoi elles n’ont rien dit ensuite. Il faut les déculpabiliser, leur expliquer que ce qu’il s’est passé dans leur cerveau les a paralysées" continue Stéphanie Le Gal Gorin, qui s’appuie particulièrement sur les travaux de Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue et présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie.





Les deux professionnelles remarquent que de belles amitiés se nouent lors de ces groupes de parole. "Certaines femmes viennent à chaque séance et se font des amies. Récemment, deux d’entre elles sont allées ensemble s’inscrire à un cours de karaté" se réjouit Ghada Hatem. "Dans mes ateliers, deux femmes ont développé un lien très fort. Une vraie solidarité se met en place entre elles" ajoute Stéphanie Le Gal Gorin. La sororité fonctionne dans ces groupes de femmes brisées, qui finissent par oublier les soignants et se donner des conseils entre elles.





Mais quid de l’efficacité de ces ateliers, souvent mensuels ou bimensuels, auxquels les femmes sont libres de participer à la fréquence qu’elles souhaitent ? "Ce n’est pas magique, mais j’ai l’impression qu’elles avancent" constate Stéphanie Le Gal Gorin. "Ce sont les femmes qui nous font prendre conscience des bénéfices de ces groupes de parole. Souvent, elles viennent nous voir et nous disent : ‘J’ai repris confiance en moi, je me surprends à me remaquiller, mes enfants me disent que je suis plus détendue, ça m’a donné la force de passer mon permis moto…’" ajoute Ghada Hatem.