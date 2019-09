Féminicide : étymologie et définition d'un mot qui fait encore débat

"Meurtre d’une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition féminine". Voici la définition du mot "féminicide" tel qu'il est inscrit dans Le Petit Robert. Le terme y a fait son entrée en 2015, et il est toujours absent de bon nombre d’autres dictionnaires. Il est composé de la racine latine femina signifiant femme, et du suffixe -cide (frapper, tuer en latin).





Le terme, qui s'est invité à 99 reprises dans l'actualité depuis le 1er janvier puisque 99 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex, a été popularisé par la sociologue américaine Diana Russell, qui dès 1976 l’utilise pour désigner les massacres de femmes en Amérique latine. Il prend de l’ampleur en 1992, lorsque cette dernière publie avec la Britannique Jill Radfort l’ouvrage Feminicide : the politics of woman killing. En janvier 2018, alors que Jonathann Daval avoue avoir tué sa femme Alexia, la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité femmes-hommes Marlène Schiappa utilise le terme de "féminicide". Désormais, son usage se systématise notamment dans les médias, et les associations féministes et familles de victimes se battent pour qu'il passe dans le langage courant et juridique.