Grenoble : les piscines sont fermées

Ce 27 juin 2019, la température devrait monter jusqu'à 38°C à Grenoble. Et pourtant, les piscines sont fermées dans la capitale des Alpes. Suite à de nombreuses incivilités et des actions de propagande, le personnel municipal a décidé d'exercer son droit de retrait. Les clients sont estomaqués en voyant les portes closes. Sur les réseaux sociaux, un groupe est en train de se constituer et menace de se baigner nu. Notons que les blocages pourraient durer.



