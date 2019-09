Grève à la RATP : l'explosion des tarifs des VTC peut-elle être encadrée ?

TRANSPORTS - La grève des transports à Paris a suscité, vendredi 13 septembre, une ruée vers les voitures de transports avec chauffeur (VTC). Une frénésie brutale qui a entraîné des flambées sans précédent des tarifs pratiqués, effet mécanique d'une hausse de la demande.

Si les prix pratiqués vendredi semblaient agacer de nombreux utilisateurs, ces derniers seraient bien en peine de trouver un responsable. Les prix, en effet, ne sont pas décidés en amont mais ils sont fixés par l'offre et la demande. "La majoration se met en place automatiquement lorsque la demande est plus importante que l'offre", justifie-t-on à LCI chez Kapten. "C'est un algorithme ["surge pricing" en anglais, pratiqué par les plateformes, ndlr] qui calcule cette majoration afin de permettre d'attirer nos chauffeur partenaires dans le secteur et avant tout d'assurer un temps d'attente raisonnable pour nos utilisateurs lors de fortes demandes", ajoute-t-on. Bref, plus l'offre est insuffisante, plus les sociétés de VTC laissent les prix grimper pour attirer chez elles les chauffeurs. Ou dissuader les clients en surnombre...