Grève à la SNCF : des voyageurs bloqués à Brest faute de TGV

Depuis quelques jours, le trafic des TGV est perturbé dans plusieurs grandes villes, à cause d'un mouvement social à la SNCF. Ce 29 octobre 2019, ils sont deux à circuler à Brest, contre neuf habituellement. Une situation à la fois compliquée et agaçante pour ceux dont les vacances se retrouvent rallongées, d'autant plus que les alternatives sont limitées. Les TER, eux, ne sont pas concernés par cette grève.



