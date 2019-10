Grève à la SNCF : les voyageurs essaient de s'adapter à la situation

JT 13H - Les voyageurs sont dans l'incertitude face à la grève à la SNCF. Ils ont toutefois pris leurs précautions pour s'adapter au mieux à la situation.

Ce 20 octobre 2019, la SNCF en est à son troisième jour de mobilisation, qui risque de perturber le trafic dans toutes les gares. A Montparnasse par exemple, les usagers sont inquiets de la situation mais préfèrent rester dans l'expectative. De son côté, la compagnie ferroviaire tente de rassurer ses clients, en annonçant que les échanges et les remboursements de billets se feront sans frais pour les trains annulés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.