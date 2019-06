Grève des femmes en Suisse : quels sont les chiffres des inégalités ?

Elles ont prévu de descendre dans la rue. En Suisse, ce vendredi 14 juin, c'est jour de grève pour les femmes. Vingt-huit années précisément après une première mobilisation, pensée par l'Union syndicale suisse, elles sont de nouveau appelées à quitter leur poste de travail ou à ne pas participer aux tâches ménagères, sous le slogan "Plus de temps, plus d'argent et du respect".





Dans une ambiance de "ras-le-bol général", de nombreuses femmes salariées devraient quitter leur poste à partir de 15h23, heure à laquelle elles ne sont plus payées par rapport à leurs collègues masculins, selon les statistiques. Et si la mobilisation renaît aujourd'hui, c'est justement parce qu'une révision de loi, votée en 2018, n'imposera un contrôle des salaires qu'aux entreprises de plus de 100 salariés, soit uniquement 46% des travailleurs sous contrat de travail. Il faut dire qu'en Suisse, l'égalité salariale - mais pas seulement - entre les femmes et les hommes, est encore très loin d'être atteinte. On fait le point, d'après les données de l'office fédéral de la statistique suisse.