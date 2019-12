Grève du 5 décembre : à Paris, les touristes font contre mauvaise fortune bon cœur

VU D'AILLEURS - En cette journée de grève nationale, nous avons sillonné Paris à la rencontre des touristes étrangers confrontés au tumulte social. Leurs réactions.

En ce "jeudi noir, drôle de Paris pour les touristes étrangers. Place de la République, alors que des petits groupes de gens se dirigent munis de pancartes et de drapeaux pour rejoindre le point de départ de la manif contre la réforme des retraites et que des CRS commencent à bloquer des accès, on peut croiser sur les trottoirs froids et déserts de la capitale des vacanciers, le plus souvent en couple, en famille ou groupe d’amis, arpentant la mégapole à pied pour se rendre d'un point A à un point B sans passer par les transports en commun, quasi à l'arrêt. Autour d’eux, des sirènes éructantes, des banques barricadées (mais aux guichets ouverts, donc accessibles), des restaurants ouverts (mais encore vides), des commerces fermés et peu de Français pour les renseigner ou les guider. De quoi désespérer ? Pas vraiment à en croire les visiteurs que nous avons croisés et pour lesquels ce mouvement social ne devrait pas compromettre le programme fixé.

Des touristes "pas paumés", "conscients", "lucides"

Tous sont unanimement au courant de la situation française, à l'instar de ce groupe de trois amis polonais, la vingtaine, étudiants le français à la fac et plantés devant un attroupement place de la République. Devant eux, le député France Insoumise, Eric Coquerel, se trouve en plein duplex cathodique. "Nous sommes très conscients de ce qui se passe ici en France, de ce pour quoi les gens manifestent, notamment les jeunes pour leur avenir, c'est partout pareil et on les comprend... Etre touriste ne signifie pas que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe dans un pays et ça ne nous empêche pas de le visiter."

Et en termes de locomotion ? "Plutôt que de prendre un taxi ou un VTC, nous préférons marcher. On y gagne et comme certaines rues sont désertes, du coup, on visite mieux." Non loin de nous, deux touristes espagnols souhaitant prendre une photo d’eux avec la statue de la République demandent à un petit groupe de manifestants de s’écarter pour prendre la pose. Ces derniers obtempèrent sans la moindre hostilité.

L'art de la débrouille

Plus loin, à la station Strasbourg Saint-Denis (dans le 3e arrondissement), deux touristes russes tentent de déchiffrer une carte de métro. Ils se débrouillent, absolument pas plaintifs mais restent en revanche surpris de voir des stations et des lignes fermées alors qu’elles étaient annoncées comme ouvertes - en l'occurrence, la ligne 9 qui ne dessert que les gares entre Nation et Mairie de Montreuil. Des détails effectivement peu évidents pour qui ne fréquente pas le métro parisien. Personne de la RATP pour les guider ces deux touristes, ils se réfèrent aux bonnes vieilles cartes, à la "map" de leur smartphone et louent, comme le groupe des trois jeunes touristes polonais, le plaisir de fréquenter des lieux quasi-désertés.

A l'heure où nous avons recueilli ces témoignages (ce jeudi en fin de matinée), les touristes sollicités sont plutôt confiants quant à leur capacité à pouvoir retourner dans leur pays. Toutefois, certains ne cachent pas redouter la durée d'une telle grève nationale, a fortiori si elle est ponctuée de débordements. Les Gilets jaunes semblent ainsi être très connus à l’étranger et l'image renvoyée par les médias a très souvent été celle celle d’un pays en proie à des émeutes, comme nous le confie ce couple de touristes néerlandais avec deux enfants, souhaitant se rendre à Opéra à pied en passant par les Grands Boulevards. D’autres, enfin, déplorent la fermeture de certains lieux parmi les plus fréquentés de France : "Venir en France et se passer du Louvre, ce serait vraiment dommage pour moi", nous confie une trentenaire américaine venue en vacances avec sa bande d’amies et farfouillant avec délice dans une boutique de souvenirs. Qu'elle se rassure toutefois : comme l'Arc de Triomphe ou le Sacré-Coeur, le célèbre musée parisien est bel bien ouvert ce jeudi. Au contraire de la Tour Eiffel, fermée, elle, en ce jour de gros temps social.