Grève à la RATP vendredi : quelles solutions alternatives pour se déplacer à Paris ?

CASSE-TÊTE - Alors que la grève à la RATP prévue ce vendredi va paralyser une immense partie du réseau francilien de transports, on a cherché pour vous différentes solutions pour se déplacer dans Paris. Vélo, trottinette, covoiturage, scooter… Les alternatives ne manquent pas.

C’est un véritable casse-tête qui s'annonce pour les franciliens ce vendredi. Alors que seules les lignes 1 et 14 du métro fonctionneront normalement sur le réseau RATP, avec toutefois un risque de saturation, les usagers des transports vont devoir envisager d’autres moyens pour se déplacer et se rendre au travail. Mais lesquels privilégier ?

Pour éviter les (rares) métros bondés, il est déjà possible de commander un chauffeur privé. La plateforme de VTC Kapten, en lien avec la RATP, permet à ses utilisateurs de bénéficier d’une réduction de 20% sur leurs courses avec le code promo "RATP4". Attention néanmoins : le prix des courses risque de s'envoler. Contactées par LCI, les équipes de l'opérateur mettent en garde sur une majoration des tarifs. "Dans le cas de la journée noire prévue demain, comme il est prévu que de nombreuses personnes se tournent vers nos plateformes, il est probable que la majoration se mette en place, car la demande sera sûrement très forte", nous indique-t-on, précisant que celle-ci devient effective "automatiquement lorsque la demande est plus importante que l’offre". La plateforme conseille à ses utilisateurs de "réserver en amont pour éviter une majoration, et garantir la meilleure prise en charge possible".

Bien que ne bénéficiant pas d'un partenariat avec la RATP, les autres compagnies de VTC - Uber, LeCab, Marcel... - sont bien entendu disponibles elles aussi, tout comme les taxis.