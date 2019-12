Des wagons de RER sont-ils réservés aux femmes pendant la grève ?

Dans les gares du RER, des agents de la SNCF ont parfois été postés pour fluidifier l'entrée et la sortie des passagers et faire en sorte d'éviter les incidents liés à l'affluence. Une situation constatée par plusieurs internautes se présentant comme journalistes.

La SNCF reconnaît que certains agents ont pu restreindre l'accès à certaines "voitures" pour favoriser l'accès des "personnes les plus vulnérables". "Ces voitures ne sont pas du tout réservées exclusivement aux femmes. Il s’agit d’images tournées aux heures de pointe, des moments propices aux bousculades. En prenant cette initiative, les agents de la sûreté ferroviaire mettent en sécurité dans les premières voitures de la rame les personnes les plus vulnérables, les gens avec enfant, les femmes seules, les personnes handicapées… et ils permettent ainsi qu’elles ne chutent pas en se faisant bousculer", explique la communication du groupe. Toutefois, la SNCF assure : "Si la voiture n’est pas pleine au moment du départ, tout le monde peut être amené à prendre place dans cette voiture."

Vendredi, le trafic restera fortement perturbé avec notamment 1 TGV sur 4 en circulation et 8 lignes de métro fermées, au 9e jour de grève contre la réforme des retraites, ont annoncé jeudi les deux entreprises. La situation ne devrait guère s'améliorer au cours du week-end. Samedi, "la RATP concentrera ses efforts sur l'après-midi entre 13 heures et 18 heures", et la journée de dimanche devrait "connaître un trafic extrêmement réduit", a prévenu dans un communiqué la régie, qui donnera plus de détails vendredi à 17 heures.

Plus d'un cheminot sur six (17,3%) était en grève jeudi, un peu plus que mercredi, les conducteurs et contrôleurs restant particulièrement mobilisés, selon les chiffres publiés dans la matinée par la direction de la SNCF.