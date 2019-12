D’où viennent ces pancartes bleues, jaunes et rouges dans les cortèges ?

Vous les avez sans doute déjà repérées, ces gigantesques affiches colorées. A chaque manifestation - quel qu'en soit le thème, - une pancarte de plus d'1m² émerge au-dessus de la foule. "People rise up" nous invectivait-elle en 2016 lors du conflit autour de la loi travail, "ni expulsions, ni travaux, ni aéroport" scandait une autre à Notre-Dame-des Landes, "Stop crimes violences contres les femmes" pouvait-on lire plus récemment lors de la manifestation parisienne contre les violences faites aux femmes. On en a même aperçu en Espagne, en Angleterre ou encore en Allemagne.

Sans surprise, nous en retrouvons au milieu de la foule de manifestants venus dans la capitale pour s'opposer à la réforme des retraites ce jeudi 5 décembre. "Voici les casseurs", dénonce-t-elle, en dévoilant des images de Castaner, Lallement, Macron ou encore Lemaire.

Ces slogans écrits en lettre capitales en rouge, bleu, vert et noir, avec une pointe de jaune, ne sortent pas d'un atelier de pancartes militantes, ni même d'un groupe d'activistes chevronnés. Ces pancartes sont brandies par un seul et même homme, Jean-Baptiste Redde, plus connu sous son nom d'artiste Voltuan. Un homme de toutes les luttes.