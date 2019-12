Grève : les accidents de la route en hausse, les trottinettes et les vélos les plus concernés

Autre victimes collatérales de la grève des transports: les deux roues. Toujours selon la même source, ils font eux aussi partie des plus touchés par l’augmentation des accidents de la route. Et pour cause, depuis le début de la grève, les pistes cyclables de la capitale sont deux saturées, puisque deux fois plus utilisées qu’en temps normal. Mercredi dernier, le nombre de vélos circulant à Paris avait plus que doublé, selon la Ville.