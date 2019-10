Grève surprise à la SNCF : trafic perturbé à Nice

JT 13H - Près de 560 TER circulent chaque jour en région Paca. Mais ce 18 octobre 2019, pas un seul train à la gare de Nice, les usagers se sont retrouvés sans solution.

La SNCF a entamé une grève surprise ce 18 octobre 2019. À Nice, les trains sont à l'arrêt et les quais sont vides à la gare. En effet, les cheminots et les contrôleurs ont exercé leur droit de retrait le 17 octobre 2019. Pour cause, un accident est survenu la veille, à un passage à niveau dans les Ardennes. La CGT pointe du doigt les restrictions de personnel dans les trains, ainsi que la sécurité des voyageurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.