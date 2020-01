Grèves dans les transports : vigilance contre les sites frauduleux pour le remboursement des Pass Navigo

Si la grève des transports vous a déjà beaucoup coûté, n'allez pas vous ajouter des dépenses inconsidérées par précipitation. La RATP et la SNCF se sont effectivement engagées à dédommager les détenteurs franciliens d'un Pass Navigo ayant été particulièrement impactés en décembre, mais cela ne sera pas possible avant l'ouverture, prévue à la fin du mois de janvier, d'une plateforme dédiée, à l’adresse suivante : http://mondedommagementnavigo.com

Si, comme plusieurs usagers, vous avez été sollicités pour un remboursement, par exemple avec "0 énervement, 100 % gain de temps", ou via un quelconque autre canal, prenez garde : il s'agit d'un faux site. La RATP et Île-de-France Mobilités, à qui de nombreux signalements sont remontés, lancent ainsi un avertissement au grand public ce mardi sur leurs réseaux sociaux, et s'engagent, du reste, à "tout mettre en œuvre pour faire fermer ce type de faux sites Internet le plus rapidement possible".