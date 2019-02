Grève pour le climat : la Suédoise Greta Thunberg, à l’origine du mouvement mondial, aux côtés des jeunes à Paris ce vendredi

Pour sa deuxième mobilisation en autant de semaines, la jeunesse française pourra compter sur une alliée de choc, Greta Thunberg, à l'origine du mouvement "Fridays for future" et de la vague de "grèves" de lycéens et étudiants. Les jeunes ont décidé de se rassembler à nouveau ce vendredi devant le ministère de la transition écologique et solidaire à Paris, où ils ont prévu de lire un manifeste appelant l’Etat à "déclarer l’état d’urgence écologique et sociale".





La veille, leur invitée de marque est venue interpeller les dirigeants européens avant d'aller défiler aux côtés des jeunes Belges qui se mobilisent depuis près de deux mois à Bruxelles. Dans la capitale belge, la première marche avait réuni environ 3.000 personnes début janvier, et le nombre de manifestants est monté jusqu'à 35.000 le 24 janvier. Ils étaient 7.500 jeudi, selon la police.





A titre de comparaison, les jeunes Français, dont la mobilisation a été jusqu'à présent moins forte qu'en Belgique ou en Suisse, étaient un millier le 15 février devant le ministère de la Transition écologique et solidaire, à Paris, pour le premier épisode de grève. Rien d'étonnant alors que depuis plusieurs mois, les grèves scolaires se multiplient partout dans le monde, dans l'Hexagone, le mouvement a démarré avec un temps de retard.