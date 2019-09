Grèves : vos droits et vos devoirs

QUELS SONT VOS DROITS ? - Le droit de grève a une valeur constitutionnelle dans l'Hexagone. Maître Jonathan Elkaim, nous explique les droits et les devoirs y afférents.

Qu'on soit gréviste ou non, il faut savoir que l'acte de grève recèle des droits et des devoirs. Bien qu'il s'agisse d'une liberté fondamentale pour tout salarié, une demande d'arrêt de travail doit être déposée auprès de son employeur. Celle-ci doit préciser les motifs de cette cessation d'activité. Il est à noter que l'arrêt de travail doit être collectif. Néanmoins, il est possible de faire grève seul. Quelles sont les conséquences de la mise en œuvre du droit de grève ? Y a-t-il des risques de licenciement ? Si oui, quels sont les recours possibles ?



