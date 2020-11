Grippe espagnole, asiatique... quand les 2es vagues sont plus meurtrières

"Personne n'avait prévu une flambée si violente et si rapide". En annonçant les modalités du reconfinement le 29 octobre dernier, Jean Castex n'a pas manqué de souligner l'agressivité de la deuxième vague épidémique de Covid-19 qui déferle sur la France et l'Europe, s'annonçant plus meurtrière que la première. Une semaine plus tard, des chiffres de mauvais augure sont déjà là pour en témoigner, à commencer par les plus de 400 décès liés au virus recensés sur le territoires ces deux derniers jours, ce qui ne s'était pas vu depuis le printemps dernier. Pas plus optimistes, les données hebdomadaires dévoilées ce mardi par les Hospices Civils de Lyon font état d'un nombre d'hospitalisations de malades du nouveau coronavirus plus nombreuses que lors du pic de la première vague.

Si la virulence de cette deuxième vague semble avoir surpris les gouvernements et les populations, elle semble pourtant être la norme dans l'Histoire des pandémies et notamment les principales épidémies grippales observées depuis un siècle.