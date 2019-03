GROSSE : le message d'avertissement d'Instagram ne passe pas

En choisissant de ne pas appeler à l’aide, Instagram nous laisse le choix de voir les publications. Mais là encore, il y a un problème. Si toutes les publications les plus populaires restent accessibles, ce n’est pas le cas des plus récentes, qui sont censurées.





Surpris, nous retrouvons un communiqué de presse en anglais, dans lequel le réseau social annonçait, début février, vouloir "soutenir et protéger" les personnes les plus "vulnérables". Les équipes expliquaient ainsi désirer supprimer les contenus "autodestructeurs", et ce de plusieurs façons. Parmi elles, elles disent avoir comme objectif d’"aider les personnes en situation de besoin" et notamment celles qui publient ou cherchent des contenus "nocifs" en les dirigeant vers des associations. C’est le cas pour les hashtags en rapport avec l’automutilation ou le suicide par exemple. Mais le lien avec le mot "grosse" est moins évident. Surtout que si ce terme est concerné, ce n’est pas le cas de "maigre", ni "mince". Et surtout, son équivalent masculin, "gros" semble lui aussi déroger à la règle, tout comme sa traduction anglaise "fat". Interrogée sur la question, l’application n’a pas encore donné de suite à LCI.