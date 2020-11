Groupes Facebook, pétitions, appels à la grève... la fronde de parents d'élèves contre le masque monte

A l'origine de ces initiatives ? Des pères et des mères sceptiques, voire très remontés, qui estiment que leurs enfants de primaire sont trop jeunes pour porter un masque efficacement, et qui pointent aussi des "effets secondaires".

Une mobilisation qui s'observe aussi au travers des groupes qui se multiplient sur les réseaux sociaux, ainsi qu'au compteur de plusieurs pétitions lancées. Intitulées " Non au port du masque dès 6 ans " et " retrait de l'obligation du port du masque pour les enfants dés 6 ans ", deux d'entre elles recueillaient par exemple près de 190.000 signatures conjointement ce jeudi.

"Imaginez ce que peut vivre un enfant avec un masque plus de 10h par jour (si garderie) sur le plan physique et psychologique", interroge Emilie, l'une de ses mamans sur le groupe Facebook "Bas les masques pour nos enfants". Et de développer : "un enfant qui par exemple à déjà du mal à se faire des amis, un enfant timide... Essayons d'imaginer ce qu'un enfant peut ressentir... Essayons d'être à leur place une minute... Et de devoir supporter ce masque toute la journée... pour se concentrer, pour apprendre, pour faire travailler sa mémoire, pour lire, pour réciter à voix haute, pour chanter, pour se divertir, pour faire du sport , pour aller aux toilettes... Qu'est-ce que ça renvoie au cerveau ? De l'isolement ? j'imagine un mal être aussi ? de l'angoisse ? du stress ? Des maux de têtes ? de ventre ?".

A ces questions, certains parents répondent ouvertement, en partageant l'expérience de leur enfant, en commentaires, dans d'autres publications, ou dans la presse. "Lorsque j'ai récupéré mon grand lundi, il m'a dit qu'il s'était caché dans la cour de récréation pour pouvoir enlever son masque deux minutes et pouvoir respirer, c'est choquant. Des enfants se sont plaints de maux de tête, ceux qui ont des lunettes, c'est un enfer avec la buée entrainée par le masque !", a notamment témoigné une mère des Pyrénées orientales pour France-Bleu.