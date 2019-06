Guadeloupe : les algues sargasses, une véritable calamité pour les riverains

Aux Saintes, en Guadeloupe, les algues sargasses ont envahi les plages. Libérant des toxines, ces algues brunes empoisonnent la vie des habitants. Les autorités ont ainsi ordonné à ces derniers de se protéger en se confinant chez eux. La mairie, quant à elle, a distribué des masques et des médicaments. Le gouvernement s'est engagé à ramasser ces algues 48 heures après leur échouage. Pourtant, les riverains n'ont pas vu de machines depuis des mois pour effectuer cette tâche.



