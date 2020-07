Guérir des maladies à coup de "jus frais" ou de "jeûne": ce youtubeur "crudivoriste" dans le viseur de la justice

Il passera bientôt la barre des 500.000 abonnés. Avec plus de 1300 vidéos à son actif et une "carrière" sur YouTube qui a commencé il y a plus de dix ans, l'ascension de Thierry Casasnovas est vertigineuse. Mais elle pourrait désormais se compliquer. Le parquet de Paris nous informe ce mercredi 29 juillet qu'une enquête à son sujet a été diligentée des chefs de mise en danger de la vie d'autrui. Elle a été confiée à l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP). Alors pourquoi cet ancien boulanger devenu gourou autoproclamé du "crudivorisme" inquiète-t-il désormais?

Originaire des Pyrénées-Orientales, il est le créateur de l'association "Régénère", lancée en 2012. Tout est dans le nom. Le quarantenaire "auto-didacte" affirme que le corps se suffit à lui-même pour combattre toutes les maladies et se "régénérer" tout seul. Il prétend dès lors qu'à partir d'une alimentation à base de fruits et légumes crus, de bains froids et de jeûne, on peut remplacer n'importe quel protocole médical. En octobre 2014, par exemple, il avait évoqué la question du cancer, simple "opération marketing". Pour en guérir il s'agirait, selon lui, juste "d'arrêter de nourrir" les "cellules cancéreuses qui sont en train de muter". Comment faire ? "Un : tu mangeras des fruits et des légumes. Deux, tu prendras du temps pour te reposer et tu arrêteras de te sur-stimuler, de fonctionner au café, aux amphétamines, à la coke, à la musique violente, à la compulsion sexuelle." Discours qu'on retrouve aussi bien pour résoudre de graves problèmes psychologiques que pour le VIH. Par exemple, quand quelqu'un atteint du sida lui demande des conseils, Thierry Casasnovas lui répond : "Quelle maladie ? Il n'y a pas de maladie. C'est pas de la conspiration que de dire que le virus n'existe absolument pas."

Mais d'où viennent ses affirmations qui vont à l'encontre de tout ce que la médecine connaît, et de tout le travail de prévention qui a pu être fait au fil des années ? Dans une vidéo, il explique sa méthode. Il dit " trifouiller dans les sources de Wikipedia", avoir "beaucoup d’amis" dans le milieu de la santé, compter sur "la prière et l’inspiration" et enfin avoir une "soif de comprendre et d'avancer". Rien à voir avec des études donc. Il ne s'en cache d'ailleurs pas. En 2015, il confessait n’avoir "pas de cursus, pas d’école" et "aucune" formation sur la question.

Des propos qui en avait fait la cible de Miviludes. La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires avait alerté en octobre dernier sur cet individu qui laissait penser "qu'un régime cru, à base de fruits, de légumes et de jus frais, peut guérir le cancer ou l'autisme". Contacté par LCI, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) nous confirme, comme l'écrit le JDD, que ces cinq dernières années cette cellule a reçu "plus de 500 signalements" concernant Thierry Casasnovas, dont 70 rien qu'en 2020.