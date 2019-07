Guichets SNCF : 1h30 d'attente pour un billet !

Le calme et la patience des clients de la SNCF sont mis à rude épreuve dans de nombreuses gares, à Paris et en régions. Les files d'attente aux guichets sont interminables. Il faut parfois plusieurs heures pour acheter ou simplement échanger un billet de train. En cause, les vacances qui approchent, mais aussi la diminution du nombre de guichets.



