Hagondange et Mussey : les bactéries s'invitent dans l'eau

A Mussey et à Hagondange, la baignade est pour l'instant interdite à cause d'une bactérie menaçante qui s'est invitée dans l'eau. En effet, autour de l'étang d'Hagondange, en Moselle, l'ambiance est triste en cette période estivale. Les employés municipaux sont à pied d'œuvre pour y remédier au plus vite. Ils ont brassé l'eau pour tenter d'éliminer les microbes. Ces derniers peuvent avoir de nombreuses conséquences sur la santé, comme des vomissements ou des maux de ventre. Par ailleurs, des plantes aquatiques ont également poussé avec l'arrivée de la chaleur, au grand dam des navigateurs.



