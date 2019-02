Haine sur les réseaux sociaux : plutôt qu'une nouvelle loi, actionner le "levier de l'opinion" ?

Mais que peut une loi contre la puissance sans mesure des géants du web, que sont Twitter et Facebook ? La législation nationale est-elle le meilleur outil pour faire d'Internet un milieu plus sain ? Laetitia Avia en est persuadée. Dans une interview donnée au Monde jeudi 21 février, elle dit ne pas voir d'autre alternative que de renforcer l'arsenal législatif : "Il n'est pas adapté aux pratiques actuelles des réseaux sociaux" dit-elle. "Notre arsenal législatif repose essentiellement sur la loi de confiance sur l'économie numérique qui date de 2004. Soit avant l'arrivée de Facebook en France. Il est donc nécessaire de modifier des dispositions de cette loi pour rendre plus systématique le recours à la justice, et permettre à cette dernière d'être plus efficace."





Dans le débat qui entoure la violence en ligne, nombreuses sont les victimes de propos racistes ou sexistes, par exemple, qui dénoncent l'absence de modération et la difficulté à retrouver les auteurs de ces messages dans le cadre d'une plainte. Olivier Ertzscheid, professeur en sciences de l'information à l'université de Nantes, est d'accord avec ce constat : oui, il y a bien un problème avec la modération en ligne (face au flot d'injures antisémites impossibles à modérer, France 3 Alsace a dernièrement dû cesser la diffusion de son Facebook live en direct du cimetière juif de Quatzenheim). Il précise toutefois auprès de LCI : "Il faut malgré tout différencier Facebook - qui a recruté des gens pour faire de la modération - et Twitter - qui se repose encore sur une modération algorithmique". Mais sur les moyens à mettre en oeuvre, cet enseignant se montre davantage sceptique.