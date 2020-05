Handballeur solidaire et sopranos dans la ville

Pauline Gaillard et Anne-Laure Hulin sont toutes deux élèves du conservatoire de Paris. Les deux jeunes femmes sont colocataires. Durant ce confinement, privées de cours, elles ont répété à leur balcon leurs gammes chaque jour et en ont fait profité les passants et leurs voisins pas habitués à entendre des airs d’opéra. Les jeunes filles soprano ont à leur manière donner un peu de bonheur et musique là aussi aux soignants depuis leur balcon.