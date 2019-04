La "brigade anti-discrimination" de Marlène Schiappa : coup de com' ou véritable avancée ?

Marlène Schiappa et Julien de Normandie espèrent également de cette page Facebook qu’elle permettra d’"évaluer la pertinence des politiques publiques existantes et de proposer des mesures concrètes et efficaces".





Un travail en lien avec les partenaires du dispositif (SOS homophobie, SOS Racisme, Femmes Solidaires et d’autres) cette fois salué par le président d’Urgence homophobie. "Des efforts de formation sont faits par la Dilcrah, et pour le coup, c’est un plan intelligent qui commence à porter ses fruits", reconnaît-t-il. Dans ce sens, Schiappa assure que des salariés de la Dilcrah (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine LGBT) "compétents" seront formés pour la plateforme, et "fourniront des réponses circonstanciées" aux victimes.





Pour autant, Guillaume Mélanie martèle ne pas être "dupe" et fait plus confiance au "plan de lutte contre les discriminations" mis en place par son association en collaboration avec la mairie de Paris. Un plan qui "se construit de manière intelligente, en consultation avec les associations et tous les acteurs de terrain", contrairement à la "plateforme bling bling" proposée par Marlène Schiappa, qui "convie les associations à avoir du crédit".





"Il vaut mieux être plus plutôt que moins", fait de son côté valoir Philippe Coen, qui voit dans la BADI un espoir de "voir enfin des programmes d’éducation être lancés d’une même voix par les associations et les ministères". Un travail en amont de "formation et de prévention" qui permettait de "lutter efficacement - avec les pouvoirs publics - pour l’égalité".