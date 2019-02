Harcèlement en ligne par des journalistes : quelle est cette affaire de "La Ligue du LOL" ?

Ce tweet évoque Vincent Glad, le fondateur du groupe, Alexandre Hervaud, également journaliste à Libération. Tous deux ont été interrogés par leurs collègues dans l'article du 8 février. "C'est un groupe d'amis Facebook, comme tout le monde en a", explique Vincent Glad. "On y faisait des blagues, un travail de veille, c'est d'un commun absolu, il n'y a jamais eu, à l’intérieur de ce groupe, d’obsession antiféministe. On se moquait de tout, et tout le monde", affirme Alexandre Hervaud. Le tweet fait également référence au podcasteur et vidéaste Guilhem Malissen, qui se faisait alors appeler "pornkid".





"Y ont figuré, et y figurent encore, une trentaine de personnes pour la plupart issues de nombreuses rédactions parisiennes, du monde de la publicité ou de la communication", poursuit l'article de Libération, qui donne également la parole au podcasteur Henry Michel, qui avait quitté le groupe : "Cette observation du petit monde de Twitter s’est cristallisée sur des personnes, c’est devenu des feuilletons avec des personnages récurrents, des obsessions de certains membres du groupe."